Suspeitos de triplo homicídio são presos em São Benedito e Carnaubal

Quatro homens foram capturados neste domingo (28) entre eles um adolescente suspeitos de participar de um triplo homicídio registrado na noite do último sábado (27) em São Benedito, no Ceará.

Segundo a polícia, foram capturados em São Benedito um adulto identificado como Juranilson Alves, 18 anos e um adolescente de 17 anos. Já Antônio Denilson Lopes Bezerra, de 20 e Willames de Souza Martins, de 34 anos foram presos no município de Carnaubal. Foram apreendidas quatro facas em posse dos suspeitos. A Polícia Civil vai investigar se as armas foram usadas no crime.

Um dos suspeitos, o Willames, conhecido como "Bombado" precisou ser atendido em uma unidade médica após ingerir uma substância venenosa. Depois de recer alta, foi levado para a Delegacia Regional de Tianguá, onde já estavam os outros três. Todos foram autuados por homicídio e estão à disposição da Justiça.