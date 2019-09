Suspeitos de triplo homicídio no Município de Maranguape são capturados

Cinco pessoas suspeitas de participação no triplo homicídio que aconteceu em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desse domingo (15), foram capturadas. De acordo com a Delegacia Metropolitana de Maranguape, as prisões, que começaram na noite dessa terça-feira (17), ocorreram até a madrugada desta quarta feira (18).

De acordo com a Polícia Civil, que trará mais informações em uma coletiva à imprensa na manhã dessa quarta-feira (18), na Superintendência da Polícia Civil do Ceará, no Centro, em Fortaleza, quatro adultos foram presos e um adolescente foi detido. Além das capturas, a Polícia informou que apreendeu dois revólveres, aparelhos celulares e a quantia de R$ 3,6 mil reais.

O crime

O crime, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que aconteceu no Município de Maranguape, teve, como vítimas fatais, Wilton Mendes Agostinho, de 21 anos, com passagens pela Polícia por tráfico de drogas, Francisco Adaílson Sousa Vieira, 20 anos, e Maria Fabiana Costa Ferreira, 24.

Conforme a Secretaria da Segurança, os três executados estavam na casa de Maria Fabiana, no Bairro Amanari, Maranguape, quando pessoas encapuzadas invadiram o imóvel e dispararam, com arma de fogo, contra Wilton Mendes e Francisco Adaílson. Fabiana, que, segundo a Polícia Militar, conseguira fugir para a casa dos pais, vizinha a dela, foi perseguida pelos suspeitos e morta no local.