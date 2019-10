Suspeitos de se passarem por policiais civis são presos dentro da Ceasa, em Maracanaú

A Polícia Militar prendeu dois homens em flagrante após os suspeitos se passarem por policiais civis dentro da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta terça-feira (8). De acordo com a polícia, os suspeitos afirmaram durante a abordagem que eram policiais. Eles faziam a segurança de um comerciante do local, que também foi detido.

Agentes avistaram, por meio de câmeras do circuito interno de monitoramento da Ceasa, os dois homens em atitude suspeita. Eles foram identificados como Francisco Helder Lopes Gadelha, 47 anos, e Luciano Moreira Oliveira, 38 anos.

De acordo com a polícia, durante a abordagem foram encontradas duas armas falsas com os suspeitos, enquanto eles faziam a segurança de Diego José Brito Teles, comerciante local.

Os dois homens foram autuados em flagrante por usurpação de função pública. Diego José também foi preso e vai responder por concorrer para o crime cometido pelos suspeitos. O caso será investigado pelo 14º Distrito Policial.