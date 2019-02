Criminosos tentaram invadir uma loja no Centro de Fortaleza jogando um carro contra a porta da frente do estabelecimento, na madrugada desta quarta-feira (27). A tentativa de furto foi ao lado de outra loja na Rua General Sampaio. que também foi arrombada na última quinta-feira (21). O carro modelo Gol foi encontrado abandonado em frente ao local.

Os homens não conseguiram invadir a loja porque bateram em uma coluna de ferro. Até o momento, ninguém foi preso. Não se sabe quantos assaltantes estão envolvidos na tentativa.

A Polícia suspeita que a ação tenha sido praticada pela "Gangue da marcha à ré", criminosos que costumam derrubar portas de comércios usando carros.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a assessoria de comunicação da rede de lojas Magazine Luiza, alvo dos ladrões nesta madrugada, mas não houve resposta até a publicação da matéria.

Furto em loja vizinha

Nove pessoas foram presas, na madrugada da última quinta, por também arrombar uma loja de eletrodomésticos no cruzamento das ruas São Paulo com General Sampaio, no Centro. De acordo com a Polícia, o grupo utilizou um veículo para quebrar a porta do estabelecimento, entrar no local e furtar as mercadorias.