Suspeitos de matar torcedor do Ceará são presos e explosivos são apreendidos na sede da TUF

Um casal foi preso nesta sexta-feira (6) por suspeita de envolvimento na morte do adolescente Othoniel Sousa Fialho em uma operação da Polícia Civil. Os agentes cumpriram ainda, quatro mandados de busca e apreensão, sendo um deles na sede da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), no Bairro Benfica, em Fortaleza. Lá, explosivos e a quantia de R$ 5 mil foram apreendidos.

O torcedor Othoniel e três amigos retornavam do jogo Ceará x São Paulo, na terça-feira (24), quando foram surpreendidos por um grupo no Bairro Canindezinho, em Fortaleza. O adolescente foi agredido com barras de ferro e faleceu dois dias depois no Instituto Doutor José Frota (IJF).

Os suspeitos, Francisco Flávio de Aguiar Júnior e Shirley Maria Coelho Abreu, ambos de 30 anos, foram localizados no bairro Granja Lisboa. Francisco possui antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Com eles, a polícia apreendeu seis celulares e um tablet.

A dupla e o material apreendido foram encaminhados para o 32° Distrito Policial, na Granja Lisboa.