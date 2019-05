Suspeitos de homicídio são presos no bairro Quintino Cunha 

Dois homens suspeitos de matar Cícero da Silva Santos, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, no dia de 5 de março deste ano, foram presos preventivamente na última terça-feira (16), no mesmo bairro.

Dyego de Abreu Santos, 20 anos, e Antônio Arlindo Viana de Abreu, 23 anos, foram identificados pelos policiais da 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em parceria com o 10º DP, como participantes do crime.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a dupla tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. A polícia segue em busca da arma utilizada no crime. A motivação do homicídio ainda não foi revelada pelos suspeitos.

Dyego de Abreu já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e Antônio Arlindo por tráfico e homicídio.

Crime

Cícero da Silva estava na Rua Baixa dos Milagres, no Quintino Cunha, quando os dois suspeitos chegaram a pé e efetuaram vários disparos contra ele. O crime ocorreu por volta das 20h do dia 5 de março.

Cícero da Silva morreu no local. Os suspeitos fugiram logo após o crime.