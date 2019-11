Suspeitos de fraudar benefícios do INSS em estados no Nordeste são presos em Chorozinho, no Ceará

Três homens suspeitos de integrar uma quadrilha que fraudava benefícios do INSS em vários estados do Nordeste, foram presos na noite desta quarta-feira (13), na BR-116, em Chorozinho, Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trio trafegava pela BR em um veículo com placas do estado de Alagoas, quando foi abordado pelos agentes. O condutor se mostrou bastante nervoso durante a abordagem e causou estranheza aos policiais. Ao fazer uma revista, foi encontrado um RG falso dentro da cueca do suspeito.

Dentro do automóvel foram encontrados e apreendidos vários cartões, um CPF, além de diversos comprovantes bancários de saques de contas do INSS, transferências e depósitos bancários, todos em nomes de terceiros.

Um idoso apresentou uma cédula de identidade falsa. Quando os agentes pediram para ele confirmar os dados impressos no documento ele não soube informá-los. A todo momento ele tentava ler anotações escrita na calça que usava, como forma de tentar lembrar a numeração e dizer aos policiais.

Pai ja havia sido preso

As investigações da PRF revelaram que o pai do motorista já havia sido preso pela Polícia Federal na cidade de Caruaru em outubro deste ano, quando estava na companhia de uma idosa, 68 anos de idade, portadora de um RG falso, tentando regularizar um CPF junto à Receita Federal.

Os suspeitos integravam uma quadrilha que vem fraudando o INSS em vários estados do Nordeste, dentre eles Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Os três foram autuados por uso de documento falso e associação criminosa e levados presos para a sede da Polícia Federal em Fortaleza.