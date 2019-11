Suspeitos de chefiar organização criminosa e tráfico de drogas no Ceará são presos em São Paulo

Dois homens foram presos no município de Mongaguá, em São Paulo, suspeitos de serem integrantes da cúpula de uma organização criminosa com atuação no Ceará. As prisões ocorreram após investigações da Delegacia Regional de Aracati e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul). As informações sobre a captura do carioca Carlos Araújo Alexandre Costa, 34, e do cearense Artilan Gomes da Silva, 23, foram divulgadas em uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (25), na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), no bairro Centro, em Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da PCCE e da Polícia Civil do Estado de São Paulo prenderam Carlos Alexandre, o ‘Gasparzinho’, e Artilan Gomes, o ‘Pitbull’, na última quarta-feira (20), em uma residência da Rua Isabel Seckler, no bairro Via Oceanópolis, em Mongaguá. Na casa, foram apreendidos documentos falsos, notebooks, 20 aparelhos celulares, 117 chips telefônicos, R$ 265, cerca de 500 gramas de maconha, dois automóveis e uma motocicleta.

Carlos, natural de Angra dos Reis, morava há dois anos em São Paulo e era responsável por assegurar a disciplina hierárquica na organização criminosa e pela organização dos integrantes do grupo que são detentos em unidades prisionais cearenses. Conforme a PCCE, ele comandava o grupo por meio de ligações telefônicas. Já Artilan, segundo a Polícia, é suspeito de chefiar o tráfico de drogas no município de Piquet Carneiro, interior do Ceará.

A Polícia informou que Carlos, com antecedentes criminais por roubo, furto e tráfico de drogas, foi encaminhado para o Ceará, onde prestará depoimento. Artilan, foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto e com passagens pela polícia por posse ilegal de arma de fogo, foi levado para uma penitenciária de São Paulo e deverá ser transferido em breve para o estado cearense.