Suspeitos de balear estudante a caminho da escola em Caucaia são capturados; um deles morreu

Policiais militares capturaram, na manhã desta segunda-feira (7) quatro suspeitos de participação na tentativa de homicíidio de uma estudante de 16 anos em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A jovem foi baleada no rosto quando ia para a escola com a mãe. Durante a abordagem, o grupo trocou tiros com os agentes de segurança. Um deles foi baleado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Dois deles eram adultos e foram presos. José Luan Nascimento da Silva, de 19 anos, Janderson Rocha de Souza, 18 anos e um adolescente foram levados para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. O outro adolescente foi o atingido no tiroteio que morreu.

A polícia chegou ao grupo após um dos adolescentes ter sido apreendido e informado onde estavam os comparsas. Com eles foram apreendidas drogas, um telefone celular e armas, incuindo a utilizada para tentar assassinar a estudante, segundo a PM.

A vítima foi baleada no rosto após ser abordada por dois jovens enquanto caminhava com a mãe no Bairro Cigana, a caminho da escola. Eles tentaram matá-la após a estudante ter trocado mensagens em uma rede social com um membro de uma facção rival à dos suspeitos, segundo a mãe informou a polícia.

Na manhã desta segunda, a jovem continuava internada no Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.