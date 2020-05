Suspeitos de assassinar adolescente durante partida de futebol são presos em ação da Polícia Civil

Uma operação deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará resultou em três prisões, na madrugada desta terça-feira (19), no bairro Conjunto Palmeiras. Dos presos, dois são suspeitos de participar do assassinado de um adolescente que vendia roupas e foi assassinado durante uma partida de futebol.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que foram capturados os investigados Francisco Wagner Castro Alves (21), conhecido por “Peixinho”; e Hailton de Lima Oliveira, o “Biscoito”. Ambos já possuem antecedentes criminais.

Também foi detida uma mulher identificada como Silvanir Mendes Batista, 31, sem antecedentes criminais. Segundo a Polícia, ela é tia de um terceiro investigado por participar no homicídio do jovem, que conseguiu fugir durante a operação nesta madrugada.

Crime

Contra 'Peixinho' e 'Biscoito' foram cumpridos mandados de prisão. Silvanir foi presa em flagrante e também encaminhada até o DHPP porque, de acordo com os policiais, ela era responsável por guardar uma arma de fogo em sua residência. Três armas de fogo (uma pistola e dois revólveres) foram apreendidos na operação.

Segundo a SSPDS, a vítima José Wesley Alves Rodrigues, de 17 anos, foi morto porque os suspeitos acreditaram que ele repassava informações para outras organizações criminosas. "As ações policiais seguem em andamento visando capturar os demais envolvidos no homicídio", destacou a Pasta.