Suspeitos de assalto morrem em colisão após perseguição policial; um deles teve o corpo incendiado

Uma perseguição policial terminou com dois suspeitos de assalto mortos na Avenida Aracapé, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, neste sábado (4). Um deles, um rapaz de 21 anos, teve o corpo incendiado junto com o veículo após o impacto da colisão. O outro, um adolescente, também morreu no acidente.

A colisão aconteceu quando os dois tentaram cruzar em alta velocidade a CE-060 pelo canteiro central da via e bateram na van, que transportava passageiros no sentido do Bairro Maraponga, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Os dois eram suspeitos de praticar assaltos na região e por isso estavam sendo perseguidos pela polícia, informou a PRE.

O rapaz de 21 anos que vinha conduzindo a motocicleta, identificado como Lucas Gabriel Souza da Costa, caiu junto com o veículo. A motocicleta incendiou e o fogo atingiu a vítima. Segundo a PRE, ele tinha passagens na polícia por assalto.

Os passageiros da van envolvida no acidente não sofreram lesões.