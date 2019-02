Suspeitos de aplicar golpes pelo WhatsApp são presos em operação da Polícia Civil do Ceará

Dois homens foram presos em uma operação interestadual da Polícia Civil do Ceará suspeitos de aplicar golpes pelo WhatsApp. As investigações mostram que os homens fizeram vítimas em vários estados do Brasil.

O trabalho foi conduzido pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) e pela Célula de Inteligência Cibernética do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil do Ceará, com apoio da Polícia Civil de São Paulo.

Os detalhes do casos serão repassados pela Polícia Civil do Estado em coletiva na tarde desta quinta-feira (28).