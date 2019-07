Suspeitos de agredir idosos faziam trabalhos na casa deles, conta familiar

O seu Edmundo Pereira Lima, 86, e a dona Maria Pereira Lima, 82, tiveram a casa invadida e foram espancados por assaltantes na madrugada do último sábado (13), em Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os suspeitos do crime, Francisco Weligton de Souza Lourenço, 22, e Jacleilson da Costa Silva, 20, presos no domingo (14), tinham acesso a residência do casal. "Eram vizinhos, um deles, fez um serviço dentro da casa durante a semana", conta um familiar dos idosos.

De acordo com a Polícia, os homens entraram na casa das vítimas e exigiram dinheiro, sob ameaças. Um deles, utilizou um objeto contundente para lesionar os idosos. Os suspeitos fugiram com a quantia de R$ 850. O sobrinho do casal informou que há outro suspeito foragido.

O casal foi levado por moradores para o Instituto Doutor José Frota (IJF). A mulher recebeu alta médica após ser avaliada e o esposo está em coma no hospital, devido aos ferimentos.

Os homens foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Horizonte. Os suspeitos vão responder por tentativa de latrocínio.