Suspeitos ateiam fogo em tapumes de obra da Guarda Municipal de Fortaleza, no Pan Americano

Os tapumes no entorno de uma construção de um torre de vigilância da Guarda Municipal de Fortaleza, no Bairro Pan Americano, foram incendiados por suspeitos na madrugada desta sexta-feira (4). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as chamas foram apagadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE).

Segundo testemunhas, o incêndio, que teve início às 2 horas da madrugada, atingiu a contenção de madeira da obra da torre de observação que está sendo implantada na Praça Mauá, na Rua Guanabara.

A SSPDS informou que o incêndio não possui ligação com ações criminosas registradas no último mês de setembro e que o 11º Distrito Policial investiga o caso, com o objetivo de identificar a autoria e motivação do delito.