Suspeitos assaltam carro dos Correios e são presos após perseguição policial

A polícia prendeu quatro homens após assalto a um veículo dos Correios em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (6). De acordo com a Polícia Federal, três deles interceptaram o carro, levando parte da mercadoria. Eles foram presos após perseguição policial, no bairro Siqueira, onde um quarto suspeito também foi capturado.

Segundo a PF, após o assalto à van Sedex, dos Correios, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foi acionada e houve perseguição com policiais militares da Força Tática do 17º e 21º BPM. No Bairro Siqueira, onde o trio suspeito do assalto foi preso, a polícia capturou um quarto homem que portava cinco munições calibre .38, drogas e uma balança de precisão.

Os quatro foram encaminhados para a Polícia Federal. Ainda de acordo com a PF, eles foram autuados pelos crimes de roubo qualificado e tráfico de drogas.