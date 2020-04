Suspeitos arrancam portão de residência e matam irmãos em Maracanaú

Após arrancar o portão de uma casa, um grupo de homens invadiu o local e matou um casal de irmãos a tiros na noite desta segunda-feira (20), em Maracanaú, O duplo homicídio aconteceu na Rua I, no Bairro Luzardo Viana.

As vítimas foram identificadas como Francisco Lucas Ribeiro dos Santos, de 25 anos, sem antecedentes criminais, e Layane Mesquita da Silva, de 22 anos, que usava tornozeleira eletrônica.

De acordo com policiais militares do 14° Batalhão de Maracanaú, após invadir o local e disparar tiros contra os dois, os suspeitos fugiram. Nenhum deles chegou ainda a ser identificado.

Testemunhas relataram que Francisco Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro da residência alugada, onde sua irmã morava. Segundo familiares, o jovem não era envolvido com crimes.

Layane, por sua vez, usava tornozeleira eletrônica. Ela ainda tentou fugir, mas foi perseguida e morta no interior da casa da mãe, que era praticamente sua vizinha.

Ainda não há informações sobre quantos homens estão envolvidos no crime ou se havia mais pessoas nas casas onde os irmãos estavam quando foram atingidos pelos tiros.

Conforme testemunhas, há uma briga entre facções criminosas rivais na região. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informa que Layane possuía passagens por roubo e que um inquérito policial foi instaurado para apurar a motivação do crime.

Denúncia

A SSPDS pede que a população contribua com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3257-4807, do DHPP, ou ainda para o número (85) 99111-7498, que é o WhatsApp do Departamento, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O Estado afirma garantir o sigilo e o anonimato.