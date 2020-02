Suspeitos armados invadem e roubam lavanderia no Bairro Luciano Cavalcante

Uma lavanderia do Bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, foi invadida e roubada por três homens armados, na tarde da última quinta-feira (13). Os suspeitos portavam uma pistola e um revólver e ameaçaram o funcionário da loja. Um quarto homem deu apoio a ação como motorista. De acordo com moradores da região, a insegurança na área é constante.

Os suspeitos levaram um computador, um notebook, uma televisão, um botijão de gás, o celular do funcionário que estava no momento do crime e cerca de R$ 50,00. De acordo com Luís Antônio Pereira, dono da lavanderia e servidor público, os homens tentaram amarrar o funcionário e agiam com violência, o atingindo com coronhadas.

"Fecharam o portão da loja e ameaçaram meu funcionário. Apontaram o revólver para ele, dizendo que iam matar", conta Luís. Ele relata que os homens ficaram nervosos quando o funcionário disse que o estabelecimento recebe mais pagamentos por cartão e havia pouco dinheiro em espécie.

Os suspeitos invadiram também a residência ligada à lavanderia, que está desocupada, de onde levaram o botijão de gás e a TV.

A Polícia Civil afirmou que investiga o roubo e diligências estão sendo feitas para identificar e capturar os suspeitos.

Insegurança constante

Três homens já teriam roubado o carro de uma mulher da vizinhança, afirma Carlos Wanderley, advogado e morador do Bairro. Ele conta que, em 2019, sua esposa estava na calçada de casa, na frente de seu carro, quando foi abordada por um trio armado, de modo semelhante ao assalto à lavanderia. Os suspeitos desceram na calçada, levaram o carro e o celular da vítima e fugiram no veículo.

Os moradores e comerciantes têm que viver com a insegurança, conta José Bezerra, dono de um mercado das proximidades, que foi assaltado 9 vezes. Segundo Bezerra, os suspeitos estão sempre armados e agem com violência. No final de 2019, o comerciante deicidiu colocar grades em seu mercado, e já foi assaltado uma vez depois disso.