Suspeitos abandonam fuzil e espingarda em matagal após tiroteio e perseguição policial no Eusébio

Um intenso tiroteio entre policiais e um grupo criminoso suspeito de fazer parte de uma facção criminosa terminou com a apreensão de um fuzil, uma espingarda e munição, no início da noite desta terça-feira (22), na localidade de Urucunema, no Eusébio, Região Metropolitana.

De acordo com informações repassadas pela polícia, agentes de segurança da Força Tática saíram em perseguição na tentativa de capturar suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa que estariam escondidos com armas em um matagal da região.

Ao chegar no local, os policiais foram recebidos a tiros, iniciando uma intensa troca de tiros. Após pedir reforço, as equipes conseguiram chegar perto do grupo, que ao perceber que seria alcançado, fugiu e deixou o arsenal para trás.

Espalhados pela mata, estavam um fuzil 5.56, uma espingarda calibre 12, três coletes balísticos e uma vasta quantidade de munição.

As armas foram apreendidas e levadas para a Delegacia Metropolitana do Eusébio, que investiga o caso e realiza buscas para prender os suspeitos.