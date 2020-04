Suspeito são perseguidos pela polícia e detidos após baterem em carro no bairro São Gerardo

Uma dupla suspeita de cometer assaltos no bairro São Gerardo, na Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4), foi detida neste sábado (18) após furtar uma motocicleta. Os dois foram detidos após serem perseguidos pela Polícia Militar e baterem em um carro.

A vítima do furto informou aos agentes sobre o ocorrência e a existência de uma outra motocicleta abandonada no local pelos suspeitos. Após buscas, os militares encontraram os dois suspeitos em posse do veículo.

Foi quando houve a perseguição. Quando os suspeitos ignoraram a sinalização de parada dos policiais, eles colidiram com um carro de modelo Ônix, no cruzamento da Avenida Padre Anchieta com a Rua José Marrocos.

Daniel da Silva Nunes, de 20 anos, sem antecedentes criminais, e um adolescente de 17 anos, com passagem por ato infracional análogo a roubo, foram encaminhados até uma unidade hospitalar, devido às lesões decorrentes do acidente. Já os veículos foram levados para o 34º Distrito Policial e para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para serem devolvidos aos donos.

Daniel foi autuado por furto qualificado com emprego de chave falsa, mediante concurso de pessoas e corrupção de menores. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo a furto. A Polícia Civil apura a participação dos suspeitos em outros crimes.