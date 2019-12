Suspeito foge de abordagem da PM mas é preso ao dar entrada em hospital em Fortaleza

Um suspeito de roubo foi identificado após dar entrada em uma unidade hospitalar do Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, para tratar de um ferimento de um confronto com a Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (27).

Uma composição do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) foi acionada para atender uma ocorrência de furto a uma pessoa que estava no Centro de Fortaleza, nas proximidades do cruzamento entre a Avenida Tristão Gonçalves e Rua Pedro Pereira. Os militares digirigam-se até o local e, durante a abordagem, os suspeitos reagiram.

De acordo com uma testemunha que estava no local e preferiu não se identificar, os dois suspeitos jogaram a moto por cima dos policiais e os agentes atiraram contra as costas da dupla. Os dois conseguiram fugir, e um dele foi identificado no hospital. Foi dada voz de prisão e ele está sob escolta policial. O caso está no 34° Distrito Policial.