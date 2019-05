Suspeito é preso após pedir R$ 200 em comida por aplicativo de celular roubado

A polícia prendeu um homem após ele pedir comida pelo aplicativo de um celular roubado, na madrugada desta quarta-feira (29), em Fortaleza. Os policiais foram ao endereço enviado pelo suspeito e viram o momento em que o entregador deixou os pedidos: churrasco, sushi e açaí. Francisco José Simião Barros, 21 anos, estava com o aparelho celular de uma vítima de assalto e foi preso por receptação e estelionato. Um casal que estava no local foi detido para prestar esclarecimentos.

O assalto ocorreu na noite de terça-feira (28) nas proximidades da Avenida Borges de Melo, por volta de 20h, quando a vítima, um publicitário de 24 anos que quis ser identificado apenas como Júnior, saía do trabalho. Segundo ele, o assaltante estava armado em uma moto. Após levar o celular, o suspeito ainda o seguiu com a motocicleta para impedir que ele pedisse ajuda, contou Junior. Ao chegar em casa, o rapaz registrou um boletim de ocorrência pela internet.

A mãe da vítima passou a receber notificações no celular sobre compras feitas no cartão de crédito horas após o crime. Os registros eram de pedidos de comida feitos por um aplicativo cadastrado no celular do publicitário assaltado. O assaltante chegou a pedir R$ 90 de churrasco, R$ 60 de sushi e R$ 50 de açaí.

Ao acessar o aplicativo pelo computador, a vítima identificou o endereço da entrega e acionou a polícia. Os policiais prenderam o suspeito na Avenida Pasteur, no Bairro Carlito Pamplona, quando ele recebia as entregas. Um casal que estava no local também foi detido para prestar esclarecimentos.

No veículo em que Simião estava havia outros quatro aparelhos de celular. O suspeito vai responder por receptação e estelionato. Ele não tinha antecedentes criminais.