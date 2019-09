Suspeito é morto durante assalto a oficial da aeronáutica, no Carlito Pamplona

Um oficial da aeronáutica matou um homem que tentava assaltá-lo na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Carlito Pamplona.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), os dois suspeitos à bordo de uma moto tentaram abordar o militar, que reagiu e lesionou um dos homens. O outro infrator conseguiu fugir.

A Polícia Militar fez buscas na região, mas não conseguiu encontrar o outro envolvido no crime.

O oficial da aeronáutica esteve no 1º Distrito Policial espontaneamente para relatar o fato. As investigações ficarão por conta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.