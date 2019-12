Suspeito é baleado por delegado federal durante tentativa de assalto no bairro Varjota

Um suspeito foi baleado durante uma tentativa de assalto a um delegado da Polícia Federal na noite desta quinta-feira (19), no bairro Varjota, em Fortaleza.

De acordo com militares do 8º Batalhão, o delegado trafegava em seu veículo no cruzamento da rua José Napoleão com rua Barbalha, quando uma dupla em uma bicicleta se aproximou e anunciou o assalto apontando uma arma de fogo para a vítima que reagiu e efetuou um disparo.

Um dos suspeitos foi atingido com um tiro. Ele foi socorrido sob escolta para o Instituto Dr. José Frota e vai ser levado para a delegacia assim que receber alta. O comparsa que estava com ele conseguiu fugir.

Uma arma falsa usada na ação criminosa foi apreendida. Após a tentativa de assalto, o agente federal compareceu ao 2º Distrito Policial, para prestar esclarecimentos sobre o caso. A polícia segue realizando buscas para tentar capturar o outro homem envolvido na ação.