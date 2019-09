Suspeito é baleado e dois são detidos durante perseguição policial na avenida Aguanambi

Um homem foi baleado e outros dois foram detidos durante uma perseguição policial na avenida Aguanambi, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (9). Houve troca de tiros no local.

Os três suspeitos estavam fugindo em um carro depois de assaltar sete pessoas em uma parada de ônibus no cruzamento da avenida Dom Manoel com a Avenida Duque de Caxias, no Centro, segundo a Polícia Militar.

Dois criminosos renderam as vítimas, enquanto outro ficou no carro para dar cobertura na fuga. Uma viatura do Comando Tático Motorizado (Cotam) passou pelo local momentos após o crime e foi abordada pelas vítimas. A perseguição teve início após os agentes localizarem os suspeitos.

No cruzamento da Avenida Aguanambi com a Rua Padre Matos Serra, no Bairro de Fátima, os policiais conseguiram interceptar o carro. Rubiceline de Lima Filho, 19, foi baleado na coxa esquerda e encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF). Francisco José de Sousa Vieira, 20, foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido e encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Os pertences das vítimas foram recuperados. Um revólver calibre 38 e uma pistola falsa foram apreendidos.