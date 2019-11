Suspeito é atropelado e morto por vítima que teve R$ 42 mil levados em assalto, em Iguatu

Um assalto terminou com um suspeito morto e outro ferido, na tarde desta segunda-feira (4), em Iguatu, no Ceará. A vítima, que teve um malote com R$ 42 mil levado, perseguiu os assaltantes que fugiam em uma motocicleta e os atropelou. Um deles morreu e o outro ficou ferido e foi preso.

Segundo a polícia, o homem chegava em uma agência bancária, quando foi surpreendido pela dupla, que anunciou o assalto e levou o dinheiro. A vítima decidiu perseguir os assaltantes para tentar recuperar o malote. Os suspeitos chegaram a atirar contra o carro, mas foram atropelados e um deles, identificado como Talisson Crispim de Souza, de 22 anos, acabou morrendo no local. Já José Cleusivan da Silva, de 40 anos, sofreu escoriações leves e foi preso pela polícia.

Uma arma foi apreendida e o malote foi recuperado e devolvido ao proprietário.

José Cleusivan foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Iguatu, onde foi autuado por tentativa de roubo qualificado.