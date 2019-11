Suspeito de vender droga e aceitar cartões de crédito e débito é preso em Paraipaba

A polícia prendeu um jovem de 20 anos suspeito de vender vários tipos de drogas em cartões de crédito e débito no bairro Monte, em Paraipaba, no interior do Ceará, na manhã deste domingo (17).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a polícia conseguiu localizar o endereço do suspeito, identificado como Vinicius Moreira Ângelo, que não tinha antecedentes criminais.

Chegando à residência do suspeito, policiais encontraram 108 comprimidos de uso controlado, cinco tijolos de cocaína, totalizando 350 gramas, e 40 gramas de tabletes de maconha que estavam sendo preparados para embalagens de consumo individual. No local, a polícia também apreendeu uma balança de precisão e uma máquina de cartão de crédito.

Ângelo foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Paraipaba, onde foi autuado em flagrante por tráfico ilícito de drogas. A polícia investiga a relação de outras pessoas envolvidas no crime.