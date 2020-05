Suspeito de transportar armas entre regiões de tráfico de drogas é preso em Caucaia

A polícia capturou um homem suspeito de integrar uma organização criminosa na Grande Fortaleza, ocupando cargo de influência no crime, nesta quinta-feira (14). A prisão ocorreu no Bairro Parque Leblon, em Caucaia, na Região Metropolitana. Ele é apontado como responsável pelo transporte de armas entre territórios dominados pelo tráfico de drogas.

Na ação, um adolescente de 17 anos e uma mulher, que seria companheira do suspeito preso, também foram apreendidos. O adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), e a mulher liberada após prestar depoimento.

O trio foi capturado após investigação da polícia a partir de vídeos divulgados nas redes sociais com homens atirando e fazendo menção a uma facção criminosa. O suspeito preso foi identificado como Crismário Lacerda do Nascimento, 31 anos, e apontado como "sintonia" da facção, sendo um dos líderes da organização criminosa.

"Esses indivíduos já foram presos e colocados em liberdade. O Crismário é um cara de alta periculosidade, vasta ficha criminal. Então ele é uma das lideranças entre Parque Leblon e Morro do Santiago. Acredito que com a prisão desse indivíduo muitos outros crimes serão desvendados", comentou o tenente-coronel Silveira, à frente do 12º Batalhão da PM em Caucaia.

Crismário já respondia a crimes como homicídio, assalto, receptação, porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

Confronto por territórios

Segundo a polícia, o homem chegou a confessar que estava levando armas do Parque Leblon, em Caucaia, para a comunidade do Morro de Santiago, no Bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Região que está, atualmente, no centro de confrontos entre facções, de acordo com Silveira.

"Sabemos que o Morro de Santiago hoje está em evidência, tendo em vista esses confrontos de facções criminosas. Entramos em contato com o comandante do 20º Batalhão, tenente-coronel Menezes, que dispôs algumas equipes. Fechamos o cerco lá no Morro de Santigo, nossas equipes foram recebidas à bala, e, inclusive, um menor foi apreendido com uma pistola pertencente à Polícia Civil do Estado do Ceará", informou o tenente-coronel.

O adolescente, segundo Silveira, levou a polícia ao local onde outras armas estavam escondidas. O material foi encontrado em local ermo, enterrado a cerca de cinco palmos de terra.