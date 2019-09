Suspeito de tráfico é procurado pela polícia por abusar sexualmente da filha de 13 anos

Um homem é procurado pela polícia suspeito de abusar sexualmente da própria filha de 13 anos, na cidade de Camocim, a 357 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu no último domingo (1º), em uma casa situada na Rua Santa Terezinha, no Bairro Rodagem do Lago.

O Sistema Verdes Mares apurou que policiais militares receberam uma denúncia de que a jovem estaria sendo abusada pelo pai dentro da residência. Segundo a polícia, a irmã da vítima presenciou os dois despidos dentro do quarto. A adolescente tem distúrbios psicológicos. O pai, que já responde por tráfico de drogas, fugiu após o flagrante.

A vítima detalhou o abuso em depoimento e deve realizar exames de corpo e delito no Instituto Médico-Legal (IML) de Sobral. Ela é acompanhada pelo Conselho Tutelar de Camocim.