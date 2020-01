Suspeito de tráfico é preso com pedras de crack e armas de fogo em Maranguape, na Grande Fortaleza

Um homem, identificado como Alan Lennon Barbosa Fernandes, de 26 anos, foi preso na tarde dessa quinta-feira (16), no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Alan Lennon foi capturado por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Prourb, ao levantar suspeitas dos agentes que o viram correndo. Ao ser abordado, o suspeito levou os policiais até uma residência.

No imóvel, ao revistar o local, segundo a Secretaria da Segurança, os PMs encontraram, em cima de um móvel, um carregador de pistola. Em seguida, atrás de uma guarda-roupa, outros dois carregadores, com 28 munições, duas pistolas, calibres .40 e 380, 35 gramas de crack, uma balança de precisão, um colete à prova de balas da Força Tática, da Polícia Militar, e uma bota foram apreendidos.

Conforme a SSPDS, Alan Lennon foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A SSPDS informou ainda que o material foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Maranguape, na qual um inquérito policial foi feito. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga a origem dos equipamentos e entorpecentes apreendidos.