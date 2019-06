Suspeito de tráfico de drogas é detido em casa em Massapê

A polícia prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na região de Massapê, norte do Ceará. Em outra ação, na última sexta-feira (31), policiais apreenderam uma arma.

De acordo com a polícia, o suspeito identificado como Antonio Denilson Albuquerque Andrade, de 21 anos, foi surpreendido pelos agentes de segurança em uma casa localizada no bairro Fujita. Segundo as investigações, o imóvel era utilizado para o tráfico de drogas.

Em pelo menos dois cômodos do imóvel foram encontrados 58 gramas de cocaína e 11 gramas de crack. Ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Massapê, onde ficou detido.

Espingarda apreendida

Depois de sair da casa de Denilson, os policiais foram a outro imóvel do mesmo bairro, onde havia suspeita do paradeiro de um homem procurado por roubos. Com a aproximação dos agentes, contudo, o homem conseguiu fugir.

Foi encontrada uma espingarda calibre 12 e diversas munições. A arma foi apreendida e levada para a mesma delegacia municipal.