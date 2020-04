Suspeito de tentar matar desafeto na Granja Portugal é preso pela Polícia Civil

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (23) por tentativa de homicídio no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. Ao ser capturado, ele confessou que tentou matar o desafeto por vingança.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe em plantão ouviu tiros de arma de fogo e se deslocaram para verificar o ocorrido. Quando chegaram à esquina das ruas Primeiro de Maio com Taubaté, eles receberam informações sobre o suspeito de ter atirado contra um homem no local. Os agentes de segurança começaram uma perseguição e o encontraram já na Rua Teodoro de Castro. O homem foi abordado e revistado.

Vingança

Francisco Anderson Rodrigues Andrade, de 20 anos, sem passagens, estava com uma pistola calibre .45, com quatro munições. A arma que o suspeito portava foi apreendida. Ele confessou aos policiais que a arma que carregava foi utilizada para atirar contra um homem, momentos antes. Os policiais deram voz de prisão e levaram o suspeito para o plantão do 32º Distrito Policial. A identidade do alvo não foi informada.

A Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime e lavrou auto de prisão em flagrante contra Anderson pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3101-6104 do 32º DP.