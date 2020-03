Suspeito de ser o mandante da execução de agente penitenciário é preso em Caucaia

O suspeito de ordenar a morte do agente penitenciário Paulo Vitor Passos Teixeira, 25 anos, foi preso na quarta-feira (4), no município de Caucaia. Marcelo Bezerra da Silva, 35, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), teria dado a ordem de atirar contra o agente, que estava dirigindo um veículo no bairro Papicu, e de liberar o restante o grupo de amigos da vítima que estavam com ela no carro. Essa é a sétima prisão do caso. Outros seis suspeitos foram capturados na segunda-feira (2).

A vítima, que estava dando carona para os amigos, foi executada a tiros no último domingo (1º), ao entrar com o carro em uma viela do bairro. Conforme a Secretaria da Segurança, Marcelo Bezerra, conhecido como ‘Morcegão’, foi informado da presença das vítimas na região pelo grupo responsável pela execução. Em seguida, os comparsas, ao consultarem o suposto mandante, realizaram a execução da vítima e permitiram a fuga dos passageiros.

Marcelo, que afirmou em depoimento ter visto toda a abordagem e execução da vítima, em um ponto distante do local do crime, estava foragido desde a execução, migrando por vários endereços até ser capturado na Avenida Ulisses Guimarães, no Bairro Iparana, em Caucaia. Conforme a Secretaria da Segurança, o suspeito tem passagens pela Polícia por roubo no Estado do Ceará, em 2003 e, em 2015, foi preso, com cerca de sete quilogramas de cocaína, em Portugal, ao ser investigado por tráfico internacional de drogas.

O suspeito, de acordo com a SSPDS, foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na qual foi ouvido e “autuado em flagrante por integrar organização criminosa e por homicídio qualificado em razão de ser um crime contra a vida praticado contra um integrante do sistema prisional.”

O crime

Paulo Vitor estava voltando do aniversário da namorada, com cincos amigos, quando, guiado pelo GPS, entrou em uma viela do bairro Papicu. Às 22 horas daquela noite, o agente penitenciário foi executado a tiros, ao tentar escapar dos suspeitos correndo, depois que os criminosos encontraram sua arma dentro do carro. A vítima foi perseguida e baleada. Os amigos conseguiram fugir.

Conforme a Secretaria, além das prisões, os agentes apreenderam a pistola da vítima e um revólver calibre 38 desmuniciado, que pode ter sido utilizada no crime. Ele será encaminhado para a Perícia Forense do Estado do Ceará e “será submetida à análise técnica por profissionais do Núcleo de Balística Forense (Nubaf) da Coordenadoria de Perícia Criminal (Copec).”

Conforme a Polícia, Paulo Vitor morreu unicamente pela condição de ser profissional da segurança pública.

Identificação do grupo

A Secretaria da Segurança informou ainda a identificação dos seis suspeitos envolvidos na morte de Paulo Vitor, presos na segunda-feira. Conforme o Órgão, o grupo é formado por Abnoan Avelino Vieira, de 49 anos, com antecedentes por homicídio e posse de drogas; Antonio Denilson Marques da Silva, 20, o ‘Gordinho’ e Francisco Alves da Silva (34), motorista de aplicativo, ambos sem passagens pela Polícia.

A outra metade é composta pelos paulistas Edson Alexsander Nogueira dos Santos, 23, Lucas Luiz Ferfolli, 25, e, ainda, por Marcos Antônio Ferreira, o ‘Negão’, natural do estado de Mato Grosso, sem antecedentes criminais no Ceará.

Em relação à tarefa dos suspeitos no assassinato, a Pasta afirmou que Marcos Antônio e Antonio Denilson atiraram contra a vítima. Já Francisco foi responsável por auxiliar na fuga de ‘Negão’. Enquanto Abnoan Avelino ficou encarregado de esconder a arma da vítima, Edson Alexsander e Lucas Luiz presenciaram a abordagem das vítimas.