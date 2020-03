Suspeito de sequestro e assalto a banco que agia de paletó e gravata é preso em Maracanaú

Foi preso o último integrante de uma quadrilha de sequestradores e assaltantes de banco que agiam vestidos com paletó e gravata e usavam armamento pesado. Um dos crimes do grupo ocorreu em outubro do ano passado, em uma agência bancária de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O homem estava foragido e foi preso na mesma cidade, com uma identidade falsa.

João Saldanha de Pontes, de 39 anos, era considerado um dos criminosos mais perigosos do Estado. Havia cinco mandados de prisão contra ele por crimes como roubo de carga, roubo a banco, receptação, associação criminosa e sequestro.

Em uma das ações criminosas, em outubro do ano passado, o homem sequestrou o gerente de uma empresa de transporte de valores. Duas semanas depois, o suspeito participou de um roubo a um banco em Maracanaú.

Na ocasião, a agência foi invadida por cerca de oito homens armados com fuzis AK-47 e AR-15 por volta das 8h. Eles chegaram em diferentes veículos e renderam o vigilante e o gerente do local. Parte deles ficou na parte de fora da agência dando apoio à ação criminosa.

Os criminosos estavam bem vestidos, inclusive com paletó e gravata. Cada cliente que entrava na agência era rendido e levado para uma sala do banco. A reportagem apurou que os assaltantes teriam levado cerca de R$ 600 mil na ação.

Outros quatro membros do grupo criminoso já haviam sido presos.