Suspeito de roubo incendiado até a morte em Maranguape tinha envolvimento com tráfico e facções

Um dos suspeitos de assalto linchados pela população em Maranguape, na última quarta-feira (20), tinha envolvimento com tráfico de drogas e chegou a integrar facções criminosas. As informações são do pai do jovem morto, Irlanilson Pinheiro da Silva, 18 anos, que foi agredido, amarrado e carbonizado por moradores do distrito de Amanari, após, segundo a Polícia, praticar assaltos na região. Um adolescente de 16 anos, que teria cometido os crimes com Irlanilson, também foi linchado e incendiado.

O pai de Irlanilson (identidade preservada) afirmou que o filho praticava assaltos desde os 11 anos de idade. Segundo ele, houve sucessivas tentativas para que o jovem deixasse de cometer crimes, porém todas sem sucesso. A última investida, conforme o familiar, foi a compra de uma motocicleta para o filho. O homem alegou que o veículo, contudo, não é o mesmo usado nos assaltos em Maranguape, já que a moto foi deixada na casa do outro suspeito.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado, espera a conclusão do laudo será realizado pela Pefoce para descobrir as causas da morte da dupla.

A SSPDS informou também que denúncias em relação ao caso podem ser feitas pelos canais de atendimento 181, o Disque-Denúncia da Secretaria e o ‪(85) 3101.2808, número da Delegacia Metropolitana de Maranguape. O órgão salientou que o sigilo e o anonimato são garantidos.

O caso

Os dois jovens foram mortos após, segundo a Polícia, cometer assaltos no distrito de Amanari, em Maranguape. Um veículo, ainda não identificado, atropelou a dupla na CE-455. Após o impacto, populares começaram a linchar os dois. Logo depois, os agressores incendiaram a motocicleta na qual os suspeitos estavam e a arremessaram sobre eles, que estavam caídos na via. Conforme a SSPDS, a Delegacia Metropolitana de Maranguape investiga o caso.