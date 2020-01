Suspeito de roubo de carga de explosivos é preso em operação da PM contra grupo criminoso em Guaiúba

O suspeito do roubo a um caminhão de explosivos foi preso nesta terça-feira (14), em Guaiúba, em operação da Polícia Militar que culminou na morte de três homens após confronto com um grupo criminoso. Welyson Nogueira Fernandes Gomes, de 21 anos, foi o último a ser preso dos quatro suspeitos do roubo de um caminhão carregado de explosivos, no dia 20 de dezembro de 2018, em Aquiraz.

Welyson confessou que deu apoio aos suspeitos que trocaram tiros com os policiais militares em Guaiúba. Ele tinha mandato em aberto por subtração de substâncias explosivas, associação criminosa e roubo qualificado. Outros dois homens e uma mulher haviam sido presos em 2019 pelo roubo dos explosivos. Eles fizeram o motorista do caminhão refém e o abandonaram em um matagal. A carga foi apreendida em dois endereços diferentes.

Além de Welyson, Daniel Rodrigues da Silva (30), com passagens por homicídio e crime ambiental, e Antonio Marcos Sales Roque Filho (18) foram presos e encaminhados a uma unidade de saúde, pois ficaram feridos durante o confronto.

Os policiais militares foram até o grupo, na localidade de Água Verde, após receber denúncias de que eles publicavam imagens fortes com armamentos. De acordo com a Polícia Civil, os agentes de segurança foram recebidos com tiros.

Três homens morreram durante o confronto: Francisco Iranildo Costa da Silva, 24 anos, sem antecedentes, Antonio Pereira da Silva Filho, de 18 anos, com passagem quando era menor de idade, e Edimilson Xavier da Silva, 24 anos, com passagens por porte ilegal de arma de fogo e mandato aberto por homicídio qualificado.

Com o grupo, foram apreendidos um fuzil AK 47, uma metralhadora artesanal, uma escola calibre 12, duas pistolas e um revólver calibre 38. Também foram encontradas quantidades de maconha e crack e anotações que seriam de tráfico de drogas.