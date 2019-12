Suspeito de roubo bate moto após ser perseguido por vítima no Rodolfo Teófilo

Um homem suspeito de roubar vários aparelhos celulares foi preso na manhã desta segunda-feira (9) depois de bater a motocicleta que pilotava na traseira de uma Kombi, no Bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. A colisão ocorreu após ele ser ser perseguido por uma mulher que havia acabado de assaltar.

Durante a perseguição, o suspeito perdeu o controle da moto, batendo no veículo que estava estacionado na Rua Monsenhor Furtado. O homem ficou com teve um corte profundo na cabeça e feriu os braços. Segundo a polícia, mesmo machucado, ele tentou fugir, mas foi contido por moradores e alunos de uma faculdade próxima ao local do acidente.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem identificado como Reginaldo Carneiro da Silva, de 31 anos, praticou vários assaltos no bairro no início da manhã.

O homem foi encaminhado para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Após ser atendido, ele será levado para o 10º Distrito Policial, delegacia responsável para área. De acordo com a polícia, o suspeito já tem passagens por roubo.