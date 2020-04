Suspeito de roubar carro de motorista de aplicativo é preso pela polícia no Bom Jardim

A Polícia Militar prendeu no início da tarde desta sexta-feira (10) um jovem de 20 anos, suspeito de assaltar um veículo de aplicativo no bairro Bom Jardim. O homem foi encontrado pelos agentes trafegando com o carro próximo ao local do crime. Outros dois suspeitos estão foragidos. O motorista foi abordado pelos criminosos no cruzamento das ruas Bom Jesus e Coronel Virgílio Nogueira após ser acionado por uma mulher para uma corrida.

Thailan Francisco de Jesus Bezerra foi localizado após a polícia receber informações de que o som e os pneus de um carro roubado na noite de quinta-feira (9) estavam sendo negociados.

Segundo o subtenente Gilson Valério, que atendeu a ocorrência, o jovem foi localizado trafegando com o carro roubado e durante a abordagem tentou despistar os agentes. “Nós o abordamos já sabendo que o veículo era roubado e o mesmo informou que havia comprado o carro em um aplicativo, de uma pessoa que teria vendido para ele no valor de R$ 3.500, mas essa história não foi convincente”, relata.

Thailan foi conduzido pela polícia para o 32º Distrito Policial, na Granja Lisboa, onde foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo. Ele tem antecedentes criminais por receptação e além de ser autuado pelo mesmo crime também responderá por assalto.

Conforme o subtenente Gilson Valério, os agentes continuam as buscas pelos outros suspeitos. Esse é o segundo carro roubado de motoristas de aplicativo recuperado na região nesta sexta.