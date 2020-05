Suspeito de receber R$ 1 mil em cédulas falsas pelos Correios é preso pela PF na Praia do Futuro

Um homem suspeito de receber R$ 1 mil em cédulas falsas pelos Correios foi preso em flagrante pela Polícia Federal na tarde desta terça-feira (5), na Praia no Futuro, em Fortaleza.

Os agentes surpreenderam o suspeito no momento em que ele recebia a encomenda, dividida em cédulas falsificadas de R$ 20. O homem não teve a identidade revelada.

A ação foi montada após as investigações da Polícia Federal identificarem uma possível remessa de dinheiro falso via postal, com destino ao Ceará.

Conforme a PF, após a prisão o homem foi encaminhado à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, no bairro de Fátima. Ele foi autuado pelo crime de moeda falsa, com penas de reclusão de 3 a 12 anos, e permanecerá à disposição da Justiça Federal do Ceará.

Nos últimos 30 dias, essa foi a segunda apreensão de cédulas falsas que chegaram ao Estado pelos Correios feita pela Polícia Federal. No dia 15 de abril, dois homens foram presos com R$ 2 mil em cédulas falsas.