Suspeito de realizar assaltos em Morada Nova morre ao trocar tiros com a polícia

Um homem de 33 anos, suspeito de cometer crimes na região de Morada Nova, foi morto durante uma intervenção policial, no último domingo (16).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais receberam informações do local denunciando que Ilauro Pais Barreto estava escondido. No Sítio Estrada Nova, os policiais foram recebidos com tiros.

Os agentes da segurança atiraram contra o suspeito, que faleceu no local. Um revólver calibre 38 e munição foram apreendidos. A Delegacia Municipal de Morada Nova investiga as circunstâncias da morte.