Suspeito de raptar menina de 3 anos em Caucaia sofre tentativa de linchamento

Um homem, que não teve a identidade revelada, sofreu uma tentativa de linchamento nessa terça-feira (28), no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, após ter, supostamente, raptado uma menina de 3 anos no município de Caucaia, na Região Metropolitana. O suspeito, que aparentava ter transtornos mentais, foi levado por policiais militares à Delegacia, prestou depoimento. A criança foi entregue à família e não apresentava ferimentos ou qualquer tipo de agressão.

De acordo com o 18º Distrito Policial (Caucaia), o homem estava caminhando de mãos dadas com a criança em uma rua do Conjunto Ceará, bairro que fica a cerca de 6 quilômetros do local onde aconteceu o sumiço, no bairro Jurema, na Grande Fortaleza. Ao desconfiar dessa interação, os populares o atacaram.

Em seguida, conforme a Secretaria da Segurança, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) encontrou o homem com várias lesões e o encaminhou ao 18º DP, onde foi ouvido sobre o suposto rapto e sofre a violência física que sofreu.

De acordo ainda com o 18º DP, o homem foi levado para casa por parentes. Já a garota voltou para a família e sofreu ferimentos ou qualquer tipo de agressão, de acordo com a Polícia. A Secretaria salientou que os detalhes sobre o ocorrido serão repassados posteriormente e que um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.