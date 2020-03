Suspeito de praticar pequenos delitos morre linchado com pedradas e garrafadas na Granja Portugal

Um homem suspeito de praticar pequenos delitos foi assassinado, na noite desta quarta-feira (18), após ser linchado, no Bairro Granja Portugal, em Fortaleza. O crime, segundo a polícia, ocorreu na Rua João XXIII. Uma das suspeitas da Polícia Militar é que Ivan Cleiton foi morto por fazer roubos na região. As pessoas envolvidas no linchamento não foram identificadas.

De acordo com a polícia, a vítima, identificada como Ivan Cleiton Pereira de Freitas, de 26 anos, foi assassinada por socos, pedradas e pauladas. Ainda segundo a polícia, os policiais militares foram chamados para uma ocorrência de agressão física e, quando chegaram ao endereço, encontraram o corpo de Ivan caído na via.

Um familiar disse que o jovem tem antecedentes criminais e confirmou que a vítima costumava praticar pequenos delitos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.