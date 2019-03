Suspeito de planejar assassinatos de membros de facção rival é morto em troca de tiros com a Polícia

Um homem morreu e outro foi preso após troca de tiros com policiais na Travessa Ancuri, Bairro Vicente Pinzón, na noite de terça-feira (19). Uma terceira pessoa conseguiu fugir. Segundo a polícia, o trio estaria planejando mortes de membros de uma facção rival.

Um dos homens, identificado como Fernando Filgueiras de Matos, de 31 anos, saiu de um presídio da região metropolitana há cerca de duas semanas. Ao saber que aliados do grupo criminoso do qual participa foram mortos por rivais, começou a se articular com comparsas para planejar o assassinato dos adversários.

Durante a troca de tiros, Fernando foi baleado e morreu antes de chegar ao hospital. Vitor Teixeira do Nascimento Marcena, de 20 anos, foi atingido de raspão na panturrilha e encaminhado para o 9º Distrito Policial em seguida. Ambos já respondiam por roubo e tentativa de homicídio.