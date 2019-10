Suspeito de participar de fuga em massa de 105 detentos na Paraíba é preso da orla de Fortaleza

Um dos homens mais procurados da Paraíba e fugitivo da Penitenciária de Segurança Máxima Romeu Gonçalves Abrantes, em João Pessoa (PB), ocorrida em setembro de 2018, foi preso durante uma operação da Polícia Civil do Ceará, em Fortaleza. Ele conseguiu sair do presídio após uma ação que possibilitou a fuga em massa de 105 detentos.

Segundo a polícia, Gerliano Faustino Mascena Mendonça, conhecido como Massa Bruta ou Catatau, foi preso no último dia 18 de outubro, em um apartamento localizado na orla da capital cearense. A informação, contudo, só foi divulgada nesta terça-feira (22).

Fuga em massa de detentos

Em setembro de 2018, homens armados com escopetas e fuzis explodiram o portão principal da penitenciária depois de trocarem tiros com policiais militares e agentes prisionais. 105 presos fugiram. Um Policial Militar foi atingido na cabeça e morreu. Na hora do ataque, agentes de segurança realizavam a segurança do presídio instalados em quatro guaritas existentes no muro do presídio. Além disso, 18 agentes prisionais estavam de serviço.



Mais informações sobre a prisão do fugitivo serão divulgados em coletiva de imprensa, nesta terça, no auditório do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no Bairro Aeroporto, na capital cearense.