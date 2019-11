Suspeito de matar PM em tentativa de assalto é transferido de hospital sob escolta, em Fortaleza

O suspeito de matar um policial militar na tarde desta terça-feira (5), no bairro Henrique Jorge, foi transferido do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira (Frotinha Parangaba) para outra unidade hospitalar de Fortaleza.

Segundo a polícia, a transferência foi solicitada por medida de segurança. A ação contou com reforço policial fazendo a escolta da ambulância que conduzia o assaltante ferido. De acordo com o subtenente Mauro, da Polícia Militar, o próprio comparsa que deu apoio à ação criminosa, deixou o suspeito baleado no Frotinha da Parangaba, depois abandonou a motocicleta usada no crime na Rua Equador, no bairro Itaoca. Ele ainda segue sendo procurado.

O crime

O policial militar Pedro Henrique dos Santos Siqueira, de 24 anos, estava sentado dentro de uma gráfica fazendo um trabalho da faculdade, quando o suspeito identificado como Iago Santos Monteiro, de 28 anos, entrou anunciando o assalto. Ao se dirigir até o policial para roubar um aparelho celular, a vítima reagiu e trocou tiros com o bandido.

O PM foi atingido por, pelo menos, quatro disparos, sendo um na mão e três no tórax. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Iago, que já responde por roubo e porte ilegal de arma, foi atingido por dois tiros, um no braço e outro na perna.