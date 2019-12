Suspeito de matar motorista de aplicativo é capturado dentro de matagal em Maracanaú

Um dos suspeitos de envolvimento na morte de um motorista de aplicativo ordenada de dentro de um presídio foi capturado pela Polícia Civil dentro de um matagal, no bairro Horto, em Maracanaú, na manhã deste sábado (7). O crime aconteceu em abril deste ano.

De acordo com o delegado da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, Wagner Jorge, Leando Almeida da Silva, conhecido como "Bala", de 33 anos, tentou fugir, mas foi preso pelos agentes com uma espingarda municiada. O armamento foi apreendido.

“Bala” foi levado para a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) para a realização de exames e ficará detido provisoriamente na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, até que os órgãos de segurança encontrem uma vaga para ele em um presídio do Estado.

O motorista Paulo Roberto da Silva Sousa, de 45 anos, conhecido por “Da Porca” foi morto a tiros no Bairro Alto da Mangueira, no dia 8 de abril de 2019. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), a vítima possuía antecedente criminal por um homicídio doloso cometido em 2010.

Dois dias depois, a polícia prendeu outras três pessoas suspeitas de envolvimento no homicídio. O mandante do crime, que já se encontrava recolhido no sistema prisional, também foi autuado.