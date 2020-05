Suspeito de matar mãe e filho no Quintino Cunha é preso em operação da Polícia Civil

Uma operação do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), realizada nesta quarta-feira (13) com foco em crimes de homicídio, prendeu um dos suspeitos de assassinar mãe e bebê no Quintino Cunha e um ex-policial militar investigado por participar da morte de um homem em praça pública em 2018.

Francisco Leonardo Araújo, de 27 anos, é um dos suspeitos de invadir a residência de Marília Gabrielly Ferreira Ribeiro, de 17 anos e do filho Enzo Gabriel Ferreira Ribeiro, de nove meses, em março de 2020 e executá-los. Ele e outros três criminosos, ainda não identificados, tiveram envolvimento no crime.

Leonardo foi preso no mesmo bairro onde o crime aconteceu e encaminhado para a 6ª Delegacia do DHPP. De acordo as investigações da polícia, o mandante identificado como Carlos Pereira dos Santos, de 22 anos, já está preso. A motivação do crime foi a disputa de grupos criminosos da região.

A outra prisão foi de Wandson Luiz da Silva, 31 anos, expulso da Polícia Militar em 2018. Ele foi detido no Bairro Pavuna, em Pacatuba. O ex-PM é investigado morte de Alisson Rodrigo Silva Rodrigues, 32 anos, no dia 28 de agosto de 2018, no Bairro de Fátima, em Fortaleza.

Silva e outros dois suspeitos efetuaram disparos contra o homem na praça da Igreja de Fátima. A vítima morreu no local. As investigações apontaram que o crime foi motivado por vingança.

A polícia apreendeu com ele uma pistola, 16 munições, o valor de R$ 4.500 em espécie, celulares, um HD externo e um aparelho DVD. O suspeito e o material foram levados para a 5ª Delegacia da DHPP.