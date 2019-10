Suspeito de matar jovem em hospital e tentar executar ex-namorada em Cascavel é preso em emboscada

O homem que executou um jovem dentro da Santa Casa de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, e tentou matar a ex-namorada foi preso nesta segunda-feira (28), após uma operação da Polícia Civil. O assassinato foi registrado pela polícia no último dia 5 de agosto de 2019. Marden Gabriel Bernardo de Lima foi detido após ser atraído a uma pousada para encontrar a ex e foi detido.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima identificada como André Carvalho da Silva, 23 anos, entrou na unidade à procura de atendimento médico, depois de ter sido baleada minutos antes pelo mesmo suspeito.

A ação criminosa foi registrada em vídeo:

A polícia disse que o autor dos tiros era ex-namorado da mulher identificada como Francisca Osnaikia e não aceitava o fim do namoro. A jovem então iniciou um relacionamento com a vítima. No entanto, na noite de 5 de agosto deste ano, o casal foi surpreendido pelo autor dos disparos, que contou com a ajuda de um amigo, enquanto trafegava em uma moto.

Marden efetuou vários tiros contra a mulher e contra o namorado dela. A polícia afirmou também que Osnaikia, mesmo com um ferimento nas costas, conseguiu levar o namorado até o hospital. Quando o casal chegou à unidade, a dupla apareceu novamente. O suspeito entrou no local e atirou em André. Ferido, ele foi levado para a sala de reanimação, mas não resistiu e morreu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para fazer a transferência da vítima para Fortaleza. A mulher, atingida por uma bala na região das costas, não foi mais abordada e conseguiu sobreviver. Após atirarem em André, a dupla fugiu.

Uma funcionária do hospital relatou que houve gritaria após a ação criminosa. A mulher, que não quis se identificar, disse ter ouvido apenas um disparo. "Eu ouvi um tiro. Todo mundo gritou, se apavorou. Fiquei muito nervosa, nunca tinha ouvido, presenciado isso, uma cidade tão calma. Nunca tinha vivenciado", disse à época.

Prisão em pousada

A polícia afirmou ainda para o Sistema Verdes Mares que ciúme foi o que motivou o assassinato. A prisão do principal suspeito aconteceu depois que ele entrou em contato com a ex-namorada. A polícia montou uma emboscada e conseguiu prendê-lo em uma pousada de Cascavel. O comparsa que dconduzia a moto já havia confessado o crime dias depois em depoimento à polícia, mas foi liberado.

A polícia aguarda o mandado de prisão ser expedido para poder cumprir capturá-lo ainda nesta terça-feira (29).