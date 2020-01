Suspeito de matar homem por bala perdida é preso em Maracanaú

A polícia prendeu, nesta terça-feira (7), um dos envolvidos em um homicídio no bairro Mucunã, em Maracanaú, na Grande Fortaleza. O crime foi registrado por volta das 22h30, quando Francisco Mauro Lopes dos Santos foi atingido por uma bala perdida dentro da própria casa.

Segundo informações da polícia, dois suspeitos em duas bicicletas atiraram em um homem que estava fazendo entregas com um carrinho de lanches no local. A vítima dos criminosos foi socorrida para um hospital na região.

Ainda conforme a polícia, os criminosos atiraram contra o vendedor de lanches. Na tentativa de escapar, ele entrou na casa de um outro homem, que acabou sendo atingido com a recorrência dos tiros. Francisco Mauro Lopes dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu no local no crime.

Investigação

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após o crime, policiais fizeram buscas e conseguiram prender Guilherme Souza Peixoto, de 18 anos. O suspeito já tinha passagens pela polícia por roubo e, quando ainda era adolescente, respondia por infrações similares a homicídio, tráfico de drogas e roubo.

Ele foi preso dentro da residência em Maracanaú e foi levado para o 28º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso e tentativa de homicídio.

A Polícia Civil faz buscas para capturar e prender o outro suspeito envolvido no crime e ressalta que a população pode contribuir com as investigações, repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais.