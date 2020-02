Suspeito de matar adolescente é preso ao prestar queixa de ameaça em delegacia de Maranguape

Um homem foi preso no momento em que registrava um boletim de ocorrência sobre ameaças que estaria sofrendo. Ele é suspeito de tirar uma adolescente do bairro Conjunto Esperança e levá-la para Maranguape para que ela fosse morta. Além dele, foi preso outro suspeito de envolvimento no crime. As prisões aconteceram nesta quinta-feira (27), na cidade da Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, após receber uma denúncia do desaparecimento de uma adolescente no bairro Conjunto Esperança, polciais civis do 19º Distrito Policial receberam a informação de que a jovem de 17 anos teria sido levada para a cidade de Maranguape, onde teria sido morta. Os agentes comunicaram o fato à delegacia metropolitana, onde naquele momento um homem apontado como suspeito de cometer o crime prestava queixa por estar recebendo ameaças.

De posse das informações, os civis passaram a interrogar o homem sobre seu envolvimento no caso da adolescente e ele confirmou tê-la levado até a cidade e a deixou com outros três indivíduos.

Ele indicou ainda o local indicado como ponto onde a vítima foi deixada e chegaram até outro suspeito de participação no crime, identificado como Rogério Pinheiro. Com ele, foram encontradas 41 munições de calibre .40, duas munições de calibre 9 mm, duas caixas para munições e um aparelho celular.

Rogério confessou que a garota tinha sido morta e levou os policiais até o local onde o corpo estava enterrado. Ana Vitória foi encontrada em uma área de mata, em Maranguape, com lesões decorrentes de arma de fogo. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local e fez a remoção do corpo da vítima.

Os dois foram levados para a Delegacia Metropolitana de Maranguape, onde Otacílio Fonseca de Sousa, de 25 anos foi autuado por homicídio e contra Rogério Pinheiro da Silva, de 18 anos, foi instaurado um inquérito policial por porte ilegal de arma de fogo e ele será indiciado pela morte da adolescente.