Suspeito de matar a mulher e um vizinho por ciúmes é preso em Parambu, no Interior

A Polícia Civil prendeu, no fim da tarde desta quarta-feira (25), um homem suspeito de cometer um duplo homicídio à faca no bairro Alto Bela Vista, no município de Parambu. As vítimas são a esposa do suspeito, identificada como Antônia Gerlandia Simão de Oliveira, 35 anos, e um vizinho, Francisco Edcarlos Vieira do Nascimento, 43.

De acordo com a investigação, José era companheiro de Gerlandia e os dois teriam discutido por motivos de ciúmes. Durante a discussão, José esfaqueou as duas vítimas que foram socorridas para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos.

A prisão de José Lopes foi realizada na Delegacia Regional de Tauá. O suspeito foi autuado por feminicídio e homicídio.